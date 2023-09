Golf: la Française Delacour toujours en tête après le deuxième tour

Delacour, 29 ans et 87e mondiale, qui n'a encore jamais remporté de tournoi LPGA, avait réalisé un départ idéal la veille en réalisant un score de 63, soit -9. A mi-parcours, elle est à -14 et garde un coup d'avance sur la Suédoise Linn Grant, auteure d'un meilleur deuxième tour (66). L'Américaine Megan Khang, 3e, est également en embuscade, à -12 (66-66).

Présente sur le circuit depuis une décennie, Perrine Delacour avait interrompu sa carrière l'an dernier pour s'occuper de sa santé mentale.

Malgré ce départ canon, la Française s'est efforcée de relativiser au terme du 2e tour. "Je suis leader (d'un tournoi du circuit) LPGA, mais ça reste seulement du golf", a-t-elle commenté. Pour les deux derniers tours, "on va continuer de jouer de la même façon, quoi qu'il arrive, et de faire du mieux possible", a ajouté la Picarde.

