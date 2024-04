Golf: "La victoire à Evian va m'aider" aux Jeux olympiques, estime Boutier

R: "J'ai intégré le pôle France girls en mon année de terminale (à 17 ans), c'était au golf national (à Saint-Quentin-en-Yvelines), là où on s'entraînait quasiment tous les jours. Je le connais bien ce parcours! C'est un parcours très exigeant, qui sera préparé de manière difficile pour les JO. Même en le connaissant, c'est un parcours qui requiert beaucoup de précision, je ne peux pas le faire +les yeux fermés+. Ca fait plus d'un an que je n'y ai pas joué, j'ai hâte d'y être, de voir ce que ça va donner avec les infrastructures des Jeux. Quand je m'entraînais encore au golf national, je ne m'attendais pas à atteindre ce niveau-là. Ca me fait bizarre, c'est assez incroyable la façon dont j'ai évolué, et dont le golf en France a évolué."

Q: Vous qui êtes souvent aux Etats-Unis ou en Asie, comment allez-vous gérer l'apport du public et la pression d'un tournoi à domicile?

R: "Ca vient avec l'expérience, ce n'est pas toujours facile à gérer. J'ai toujours un peu de mal. L'énergie du public peut être une grande force quand on est en position pour gagner. Il faudra l'utiliser d'une bonne manière. Ca peut être aussi un peu de pression supplémentaire. J'ai pris l'habitude avec Evian (tournoi LPGA majeur), où je reviens tous les ans. Evian c'est beaucoup de pression, je veux bien faire, ne pas décevoir. J'y ai appris sur moi-même, la victoire à Evian (en 2023) va m'aider, me donner plus confiance cette année dans ma capacité à gérer ces situations, spécifiquement aux Jeux olympiques."