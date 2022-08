Golf: le circuit LIV signe son plus gros coup en recrutant une étoile montante

Le circuit dissident de golf LIV, financé par des fonds saoudiens, a signé un gros coup mardi avec l'annonce de l'arrivée de six nouveaux joueurs, dont l'Australien Cameron Smith, une des étoiles montantes de la discipline.

Numéro 2 au classement mondial, le joueur de 29 ans a remporté en juillet le British Open sur le parcours historique de Saint-Andrews, le premier Majeur de sa carrière sur le circuit PGA. Et le dernier?

Le joueur est en tout cas le mieux classé à rejoindre le LIV, circuit concurrent lancé en juin et qui a parfois été raillé comme n'attirant que des gloires en fin de carrière, à la faveur de sommes vertigineuses promises par les organisateurs.

Financé par le fonds souverain de l'Arabie saoudite, le circuit LIV Golf -LIV correspondant au chiffre romain 54, soit la somme de trois parcours de 18 trous, le format des tournois- a mis en place des dotations de 25 millions de dollars par épreuve.

L'argent "a indubitablement été un facteur dans ce choix, je ne vais pas l'ignorer ou prétendre que ce n'est pas une raison", a reconnu auprès de l'Australian Golf Digest Cameron Smith, qui fera ses débuts dans le LIV dès vendredi, lors d'un tournoi à Boston (Etats-Unis).

D'autres grands noms comme Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Henrik Stenson, Patrick Reed ou encore Dustin Johnson ont déjà rejoint le LIV. Mais l'arrivée de Cameron Smith, qui a l'avenir devant lui après sa meilleure saison en pro, est pour l'instant le plus gros coup porté au circuit historique.

En plus de l'Australien, cinq autres nouveaux joueurs participeront au tournoi de Boston, dont son compatriote Marc Leishman, le Chilien Joaquin Niemann (N.19 mondial), ainsi que le meilleur golfeur indien, Anirban Lahiri (N.92).

- Coupe mulet et bière -

Lors de la victoire de Smith au British Open, les rumeurs allaient déjà bon train sur son arrivée prochaine au sein du circuit promu par son compatriote et ancien golfeur star Greg Norman.

"Je viens de gagner le British Open, et vous me posez une question là-dessus?", avait réagi le golfeur à une question d'un journaliste lui demandant son avis sur le LIV.

L'Australien au style peu traditionnel, arborant coupe mulet et moustache, s'était montré plus bavard sur son apparence -Le mulet? "Je pense qu'il va rester"- ou sur sa manière de fêter sa victoire.

Il avait ainsi expliqué vouloir remplir le Claret Jug de bière et le boire le plus de fois possible, soit "une vingtaine de Claret Jugs" d'après son estimation de deux canettes de bière pour remplir le trophée.

Face à la concurrence du LIV, le PGA Tour, le circuit de golf professionnel nord-américain, a annoncé la semaine dernière mettre en jeu plus de récompenses et d'argent pour limiter l'exode des joueurs vers la ligue rivale. Une annonce visiblement insuffisante pour dissuader Cameron Smith de sauter le pas.

Le PGA Tour exclut également les joueurs prenant part aux tournois du LIV de son circuit, une décision attaquée devant la justice américaine par plusieurs joueurs suspendus, rejoints par le LIV.

Avec son ralliement au LIV, Cameron Smith sera exclu de l'équipe internationale de la Presidents Cup, qui se jouera du 20 au 25 septembre à Charlotte, en Caroline du Nord (Etats-Unis).

D'autres noms pourraient être annoncés au sein du LIV après la Presidents Cup, dont celui du Japonais Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters 2021 à Augusta et numéro 16 mondial. Plus grosse star asiatique du PGA Tour, il n'a pas été annoncé parmi les têtes d'affiche du Zozo Championship, qui se déroule en octobre au Japon, alimentant les rumeurs d'un nouveau coup signé par le LIV.