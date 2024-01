Golf: Matthieu Pavon triomphe sur le circuit PGA, première tricolore depuis 117 ans

Le Français Matthieu Pavon a remporté samedi le Farmers Insurance Open à Torrey Pines (Californie, Etats-Unis), un exploit pour lui qui vient de rejoindre le PGA Tour, et une première pour un Français depuis plus d'un siècle sur le circuit nord-américain.

Pavon a rendu une carte de 69 samedi (3 sous le par) pour un total de 275, soit un coup de moins que Hojgaard et deux de moins que l'Allemand Stephan Jaeger et les Américains Jake Knapp et Nate Lashley.

Après avoir sauvé le par au 16 d'un long putt superbe, après une sortie de bunker moyenne, Pavon s'était mis sous pression avec un bogey au trou N.17, son deuxième de la journée seulement.

Un superbe troisième coup au trou N.18 l'aura sorti du "rough" en s'approchant du drapeau, lui permettant de réussir son birdie victorieux dans la foulée.