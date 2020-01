Golf: Palmer prend la tête à Torrey Pines, Woods et McIlroy en difficulté

Tiger Woods, en quête d'un 83e titre record sur le circuit PGA, et le N.2 mondial Rory McIlroy ont connu de grandes difficultés lors du 2e tour du Farmers Insurance Open, vendredi à San Diego, où Ryan Palmer a pris les commandes.

Avec un total cumulé de 140 (4 coups sous le par), Woods s'est éloigné de la tête du classement et compte six coups de retard sur son compatriote Palmer.

Après avoir terminé la premier tour à trois coups des coleaders jeudi, le vainqueur de 15 trophées majeurs s'est pris les pieds dans le tapis en commettant un double bogey dès le premier trou.

La légende vivante du golf pointe désormais au 17e rang, à égalité avec 19 autres golfeurs y compris le Nord-Irlandais McIlroy, dont l'ambition de redevenir N.1 mondial s'est heurtée aux écueils du parcours de Torrey Pines.

"Cela s'est révélé beaucoup plus difficile qu'hier (jeudi) pour tout le monde sauf pour Ryan (Palmer), le seul à avoir tiré son épingle du jeu", a commenté Woods.

En terminant le deuxième tour à 10 coups sous le par, avecc 11 birdies à peine ternis par un bogey sur le dernier trou, Palmer a gobé 70 places au classement et présente désormais un bilan de 134 (-10), avec deux coups d'avance sur son compatriote et plus proche poursuivant Brandt Snedeker.

"C'est un parcours difficile où la patience est un élément clé. La manière dont j'ai joué me donne pas mal de confiance pour ce weekend", a commenté Palmer.

Classement après le 2e tour (par 72):

1. Ryan Palmer (USA) -10 (72-62)

2. Brandt Snedeker (USA) -8 (69-67)

3. Sebastian Cappelen (DEN) -7 (66-71)

. John Bradley Holmes (USA) -7 (68-69)

. Matthew NeSmith (USA) -7 (67-70)

. Jhonattan Vegas (VEN) -7 (69-68)

7. Zachary Blair (USA) -6 (72-66)

. Keegan Bradley (USA) -6 (66-72)

. Harry Higgs (USA) -6 (70-68)

. Beau Hossler (USA) -6 (72-66)

. Patrick Reed (USA) -6 (69-69)

...

17. Rory McIlroy (NIR) -4 (67-73)

. Tiger Woods (USA) -4 (69-71)

