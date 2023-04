Golf: Rahm, l'héritier de Ballesteros devenu "maître"

"Cette victoire-là, elle est pour Seve", a lâché, au bord des larmes, Rahm lors de la cérémonie protocolaire où il a reçu, en plus d'un chèque de 3,2 millions de dollars, le célèbre blazer vert remis à chaque vainqueur du Masters.

Le succès le plus important de sa jeune carrière, Rahm, 28 ans, l'a signé un 9 avril, jour de naissance de Severiano Ballesteros, quarante ans jour pour jour après le deuxième sacre de "Seve" à Augusta.

Difficile, voire impossible, de ne pas y voir un signe.

"De là-haut, il était là pour m'aider et il m'a vraiment aidé", a assuré celui qui est devenu le quatrième Espagnol à sortir vainqueur des pièges des greens manucurés de l'Augusta National après Ballesteros (1980 et 1983), Jose Maria Olazabal (1994) et Sergio Garcia (2017).