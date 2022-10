Golf: Rory McIlroy redevient N.1 mondial après sa victoire à la CJ Cup

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy est redevenu N.1 mondial de golf dimanche, à la faveur de sa victoire à la CJ Cup, tournoi comptant pour le circuit nord-américain PGA.

McIlroy, qui supplante l'Américain Scottie Scheffler, avait occupé cette position une première fois en 2012. Il n'avait plus été numéro 1 mondial depuis 2020.

"Ca représente beaucoup pour moi. J'ai travaillé tellement dur ces 12 derniers mois pour occuper cette place de nouveau. C'est génial", s'est félicité McIlroy.

"C'est un grand accomplissement", a-t-il ajouté.

Agé de 33 ans, le joueur a terminé le tournoi de Caroline du Sud avec une carte de -17 sous le par, devançant l'Américain Kurt Kitayama d'un petit coup.

Il aura été le joueur le plus régulier des quatre journées de compétition avec un score de 66-67-67-67.

McIlroy, dominant sur la scène mondiale entre 2012 et 2015, a retrouvé son meilleur niveau en 2022.

À ce jour, il a remporté quatre tournois majeurs - un US Open, un Open britannique et deux US PGA - 23 tournois sur le circuit PGA en comptant celui de dimanche et 14 sur le circuit européen.

Il totalise plus de 100 semaines comme N.1 mondial, soit le quatrième meilleur total depuis la création de ce classement en 1986, derrière Tiger Woods, Greg Norman et Dustin Johnson.

Très précoce comme Tiger Woods, il était devenu le troisième joueur de l'histoire du golf à gagner trois des quatre tournois majeurs du circuit à l'âge de 25 ans. Avant lui, seules les légendes du golf Jack Nicklaus et Tiger Woods avaient réussi une telle prouesse.

Plus récemment, McIlroy s'est fermement opposé au circuit dissident de golf LIV, financé par des fonds saoudiens, et qui a créé de profondes divisions en attirant de grands noms du circuit mondial et plongé le golf dans une crise existentielle.

Classement final après le 4e tour (par 71):

1. Rory McIlroy (NIR) -17 (66-67-67-67)

2. Kurt Kitayama (USA) -16 (66-65-70-67)

3. Lee Kyung-Hoon (KOR) -15 (68-67-66-68)

4. Tommy Fleetwood (ENG) -14 (73-66-66-65)

. Jon Rahm (ESP) -14 (69-62-70-69)

6. Aaron Wise (USA) -12 (66-66-71-69)

7. Sam Burns (USA) -11 (70-68-68-67)

. Lee Hodges (USA) -11 (68-67-70-68)

. Billy Horschel (USA) -11 (68-67-72-66)

. Brendon Todd (USA) -11 (68-67-69-69) 11

. Jason Day (AUS) -10 (69-69-69-67)

. Kim Joohyung (KOR) -10 (66-69-69-70)

...