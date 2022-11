GP ISU de patinage artistique - La Japonaise Mai Mihara s'impose dans la 4e manche à Sheffield

(Belga) La patineuse artistique japonaise Mai Mihara s'est adjugée le 4e des six Grand Prix ISU de patinage artistique, le Trophée John Wilson dimanche à Sheffield, en Angleterre. Les douze meilleures patineuses à l'issue de la 6e manche seront qualifiées pour la finale de Turin.

Mihara, 23 ans, a obtenu 217,43 points et enlevé sa première victoire à ce niveau. Depuis ses débuts chez lmes seniores, en 2016, elle a terminé sept fois à la quatrième place. Loena Hendrickx avait récolté 216,34 points lors de sa victoire au GP de France à Angers la semaine dernière à l'issue du 3e Grand Prix ISU. Les deux premiers rendez-vous sont revenus à des Japonaises, la championne du monde Kaori Sakamoto (217,61), au Skate America le 23 octobre à Norwood, et Rinka Watanabe (197,59) au Skate Canada, le 29 octobre à Mississauga. Mihara était en tête après le programme court avec 72,23 points. Son programme libre lui rapporté 145,20 points supplémentaires. L'Américaine Isabeau Levito (215,74) et la Géorgienne Anastasiia Gubanova (193,11) sont montées sur les 2e et 3e marche du podium. Dans quinze jours (25-27 novembre), Hendrickx participera au Grand Prix d'Espoo en Finlande. Deux semaines plus tard, la finale est programmée à Turin du 8 au 11 décembre. (Belga)