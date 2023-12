Grace Palmer et Sarah Dumont qualifiées pour la finale sur 800m nage libre

Grace Palmer et Sarah Dumont se sont qualifiées pour la finale du 800m nage libre des championnats d'Europe de natation en petit bassin mardi à Otopeni, dans la banlieue de Bucarest, en Roumanie.

En signant le 5e et le 8e temps des 11 engagées, Palmer et Dumont ont validé leur ticket pour la finale programmée mercredi à 17h49. La Française Anastasiia Kirpichnikova a signé le meilleur temps en 8:14.37.

Alignées dans la première des deux séries, Palmer et Dumont se sont classées respectivement 3e et 5e. Avec un chrono de 8:33.56, Palmer a battu son record personnel fixé à 8:34.68 tandis que Dumont a nagé en 8:36.29, à cinq secondes de son record personnel (8:31.29).

Plus tôt mardi matin, Lucas Henveaux s'est qualifié pour la finale du 400m nage libre avec un chrono de 3:39.96, battant son record de Belgique qu'il détenait depuis le 22 octobre dernier à Derby en 3:40.80. La finale aura lieu lors de la seconde session mardi à 17h09.

Sarah Dumont avait été éliminée en séries du 400m quatre nages en signant le 17e chrono (sur 19 engagées) en 4:46.14, loin de son record personnel fixé à 4:42.29. La Namuroise, 16 ans et petite soeur de Valentine Dumont, dispute son premier championnat chez les seniors.

Au total, neuf Belges sont présents en Roumanie avec Henveaux et sa soeur cadette Camille, Valentine et Sarah Dumont, Grace Palmer, Lucie Hanquet, Alisée Pisane, ZInke Delcommune et Lotte Vanhauwaert.