Grand Chelem de judo - Toma Nikiforov remporte le prestigieux Grand Chelem de Paris en -100 kilos

(Belga) Toma Nikiforov a remporté le prestigieux Grand Chelem de judo de Paris de judo en catégorie des moins de 100 kilos, dimanche. Nikiforov, 6e mondial, 29 ans, a battu en finale l'Israélien Peter Paltchik, 30 ans, 7e mondial. C'est le deuxième succès de Nikiforov et la huitième médaille dans un tournoi de Grand Chelem.

Ce deuxième duel entre Nikiforov et Paltchik, après une victoire du Belge en Grand Chelem à Budapest en 2020, s'est joué au golden score. Après 2:28 de prolongation, l'Israélien a été disqualifié pour une action jugée trop dangereuse. Avant cela, Nikiforov, exempté du premier tour, s'était trouvé en difficulté lors de son entrée en lice face au Mongol Gonchigsuren Batkhuyag (IJF 43), 22 ans. Mené sur un waza-ari, le Belge rétablissait la balance à 33 secondes de la fin de son combat pour décrocher une prolongation où il s'imposait au golden score après une 1:56. Le Mongol avait écopé d'une fatale 3e pénalité. En quarts de finale, Nikiforov effaçait le Suisse Daniel Eich (IJF 46), 21 ans, sur un ippon après 1:43 de combat. En demi-finale, Nikiforov, face au Japonais Kentaro Iida, 23 ans, 41e mondial, vainqueur du tournoi de Paris en 2017 lorsqu'il avait 18 ans, émergeait sur un ippon à 18 secondes de la fin du combat. Vainqueur du Grand Chelem de Tashkent l'an dernier, deuxième à Ekaterinbourg (2018) et Abou Dhabi (2017), Nikiforov a aussi pris les médailles de bronze dans un tournoi de ce niveau à Tbilisi l'an dernier, à Tokyo en 2017, Abou Dhabi et Tyumen en 2015. (Belga)