Grand Prix de judo - Jeroen Casse battu en repêchages au Portugal

(Belga) Jeroen Casse (IJF 86) a été éliminé au 1er tour des repêchages en catégorie -73 kg samedi au Grand Prix du Portugal de judo, samedi à Almada.

Casse a commencé par une victoire par ippon sur le Slovène Martin Hojak (IJF 23). Il a ensuite battu, sur waza-ari, le Portugais Joao Crisostomo (IJF 272) avant de se défaire, sur ippon, du Géorgien Luka Kapanadze (IJF 397). Le frère de Matthias Casse s'est ensuite incliné sur ippon en quarts de finale face au Kazakh Zhansay Smagulov (IJF 17), ce qui l'a envoyé en repêchages. Casse y a affronté le Moldave Adil Osmanov (IJF 127), s'inclinant sur ippon au golden score. Vendredi, Ellen Salens (IJF 31) a avait été éliminée, sur ippon, dès le premier tour par la Turkmène Kurbanay Kurbanova (IJF 175) en -48 kg. Amber Ryheul (IJF 27) n'avait pas réussi non plus à gagner son premier combat, perdant, sur ippon, contre la Kazakhe Aigerim Abilkadirova (non classée) en -52 kg. Dimanche, ce sera au tour de Sami Chouchi (non-classé) et Karel Foubert (IJF 129) de monter sur le tatami en -90 kg. Ce sera le premier tournoi dans cette catégorie pour Sami Chouchi, qui a décidé de passer des -81 aux -90 kg dans l'espoir de pouvoir aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le Bruxellois, 6e mondial en -81 kg, était barré par Matthias Casse, 2e mondial, sur la route menant aux Jeux. Un seul judoka par catégorie et par pays est en effet autorisé aux JO. (Belga)