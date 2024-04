Grégory Wathelet 15e et Pieter Devos 17e de la chasse, première épreuve de la finale

Grégory Wathelet, en selle sur Ace of Hearts, et Pieter Devos, avec Casual, ont pris respectivement la 15e et la 17e place de l'épreuve de chasse, en ouverture de la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles en équitation mercredi à Riyad, en Arabie saoudite.

Plus prudents, Pieter Devos et Casual se sont classés 17es avec un total de 76.25 (73.25), commettant une seule faute mais à un rythme moins élevé.

Dans ce barème C 1m60, Grégory Wathelet et sa monture ont affiché un total de 75.09 secondes (69.09). Les deux fautes commises ont été transformées en secondes de pénalité.

Tenants du titre, Henrik von Eckermann et King Edward (66.28) ont pris les commandes devançant leurs compatriotes Peder Fredricson et Catch Me Not S (67.40). L'Allemand Hans-Dieter Dreher avec Elysium (69.49) complète le premier podium. Tous les trois ont assuré un sans-faute.

Jeudi, une seconde épreuve, un barème A 1m60 avec barrage, aura lieu pour désigner les finalistes dimanche sur un barème A 1m60 en deux phases. Au classement provisoire, von Eckermann compte 35 points pour 33 à Fredricson et 32 à Dreher.

Grégory Wathelet compte 20 points, Pieter Devos 18.