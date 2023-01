Gregory Wathelet gagne le Grand Prix à Thermal

(Belga) Gregory Wathelet a remporté dimanche le Grand Prix du jumping trois étoiles de Thermal (Californie). Le Liégeois, 41 ans, et sa monture Clarity ont réussi un sans-faute lors du barrage, se montrant trois secondes plus rapides que le Canadien Ali Ramsey et Bonita.

Seules quatre paires ont participé au barrage, où deux ont encore réussi un sans-faute. L'Irlandais Loran Gallagher (Copycat) et l'Américaine Mavis Spencer (Carissimo) ont terminé troisième et quatrièmes avec quatre points de pénalité. (Belga)