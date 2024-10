Grégory Wathelet remporte la manche d'ouverture de la Coupe du monde

Grégory Wathelet et son étalon de 13 ans Bond Jamesbond ont remporté la première manche de la Ligue d'Europe de l'Ouest de la Coupe du monde à Oslo, en Norvège, dimanche. Dans un barrage à 1m60, le duo olympique a été le seul des quatre participants à ne pas commettre de faute. Le Suisse Edouard Schmitz, et son hongre belge Gamin, et le Français Julien Gonin en selle sur Valou ont écopé de quatre points de pénalité. Le Néerlandais Mans Thijssen a abandonné après un refus de Hello.