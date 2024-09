Guerschon Yabusele "persuadé" que son dunk sur LeBron James l'a fait "signer en NBA" (à l'AFP)

R: "L'équipe a besoin de beaucoup de rebonds, on me l'a répété. Pouvoir shooter la balle aussi (...) Mais aussi ramener de l'énergie. Il n'y en a jamais trop. Que ce soit en défense, en attaque, sur une balle qui traîne. Pouvoir sauter, donner son corps à l'équipe et se battre. Essayer de combattre chaque soir à 200%."

R: "Avec les Celtics, j'étais jeune, je sortais de la draft. Avec l'équipe telle qu'elle était composée, c'était dur de trouver sa place. Mon rôle va être différent. On va m'attendre sur beaucoup plus de points. Il faut que je sois prêt physiquement, mentalement (...) Ce sera à moi de gagner du temps de jeu, de gagner la confiance des coéquipiers, du staff."

REPONSE: "Après cette année assez incroyable que j'ai pu vivre avec le Real Madrid et l'équipe de France, ça a été vraiment une très bonne surprise. Je suis très très très content de pouvoir revenir en NBA et de faire partie de cette équipe de +Philly+ qui va être prétendante au titre. Avoir cette deuxième chance en NBA, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier (...) de faire partie d'une équipe où il y a l'un des meilleurs +Big+ du monde (Joel Embiid), un des meilleurs extérieurs du monde (Paul George), avec Tyrese Maxey qui sort d'une saison assez incroyable."

Q: Qu'est-ce qui a changé entre le joueur que vous étiez à Boston et le joueur que vous êtes aujourd'hui ?

R: "Tout a changé. L'expérience. Même si j'avais un bon début de carrière avant d'arriver à Boston, la deuxième partie de carrière après Boston, il y a eu tellement de choses, tellement d'équipes, de victoires, de défaites (...) j'ai pu côtoyer de grands joueurs et faire partie des équipes qui gagnent (...) Le niveau international, les JO, ça rajoute une touche, ils se disent +ok il est capable de faire telle chose ou telle chose+. Mais je ne m'attends pas que ce soit le tapis rouge. Il va falloir que je prouve tout ce que je suis capable de faire."

Q: Est-ce que votre dunk sur LeBron James a changé votre carrière ?

R: "Je pense que ce geste m'a fait signer en NBA. J'en suis persuadé (...) Malgré la compétition que je fais ou la finale que je peux faire, je pense que le dunk a rajouté ce truc en plus où les gens ont vraiment su ouvrir les yeux. Ils ont vraiment pu voir que j'ai bossé pendant cinq ans. Ils ont vraiment pu s'apercevoir du travail, de la montée en puissance. C'est clair que cette action, tout le monde m'en parle. Les gens me reconnaissent à ça. J'étais à +Philly+, je me baladais et j'entendais des gens dire +C'est lui qui a mis le dunk sur LeBron+. Il y a cet engouement-là. Pour moi, c'est une action comme une autre. C'est LeBron James je suis d'accord mais j'ai déjà mis des dunks, j'ai déjà mis de très beaux +posters+ aussi."

Propos recueillis par Andrea BAMBINO et Cecilia SANCHEZ