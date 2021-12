Guillaume Grimard décroche la cinquième place en U23 messieurs des championnats d'Europe de cross-country

(Belga) Guillaume Grimard a décroché la cinquième place de la course U23 messieurs des championnats d'Europe de cross-country dimanche à Dublin en Irlande.

Grimard, 22 ans, a signé un chrono de 24:41 et échoue à 12 secondes du Britannique Charles Hicks qui remporte la médaille d'or. L'Irlandais Darragh McElhinney se classe deuxième à 4 secondes et le Luxembourgeois Ruben Querinjean décroche la médaille de bronze à 7 secondes du vainqueur. Parmi les autres Belges, Marco Vandepoorten termine 33e à 1:09, Ward Leunckens 35e à 1:10 et Arnaud Collard, 37e à 1:14. À 13h20, ce sera tour du relais mixte avec Elise Vanderelst, Vanessa Scaunet, Ruben Verheyden et Stijn Baeten de prendre le départ. À 14h15, Michael Somers, Isaac Kimeli, Nicolaï Saké et Pieter-Jan Hannes prendront part à la course élite messieurs.