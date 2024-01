Guillaume Grimard vise la victoire en CrossCup et rêve des Jeux

Guillaume Grimard a terminé 5e et premier Belge de l'avant-dernière manche de la CrossCup, dimanche à Hannut, où il s'est emparé de la 1re place du classement général de ce challenge de régularité de cross-country.

"Dès le premier tour, je savais que je serais premier Belge et cela ne m'a pas surpris car je savais qu'Isaac Kimeli (qui a fini 6e, ndlr) avait été malade", a déclaré Guillaume Grimard à l'arrivée. "Etre le premier Belge ne me suffisait pas, je voulais terminer 3e ou 4e, dans l'optique des Jeux, mais c'est finalement une 5e place. C'est bien aussi mais ça me donne moins de garanties pour les Jeux. Je prendrai encore le départ d'un cross Golden Label fin février à Albuferia".

Le cross d'Hannut est un des 15 cross bénéficiant du label World Athletics Cross Country Tour Gold. Les huit premiers de ce Challenge mondial de cross, qui se terminera le 25 février à Albufeira au Portugal, décrocheront leur billet pour le 10.000 m des Jeux Olympiques de Paris.