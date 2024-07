Gymnastique: entrée de star pour Simone Biles avant une semaine de folie

La superstar de la gymnastique artistique, l'Américaine Simone Biles, a débuté sa semaine olympique, annoncée comme légendaire, avec un nouveau mouvement et une pluie de médailles, dimanche dans l'Arena Bercy à Paris, sous les yeux captivés des acteurs Tom Cruise et Jessica Chastain.

Elle a livré une performance très solide et impressionnante, sous les très vives acclamations du public et soutenue par les stars américaines du cinéma, Tom Cruise, Jessica Chastain et Ariana Grande, mais aussi de Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, robe blanche à roses et lunettes de soleil.

Gabriel BOUYS

A son entrée dans l'arène, le public s'est levé pour l'accueillir et Biles a remercié les spectateurs en leur envoyant des baisers de la main et en arborant un large sourire.

L'icône de la gymnastique a tout un parcours durant une semaine qui devrait la faire entrer encore plus dans l'Histoire.