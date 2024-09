Habsch relativise après sa 6e place sur 100 m : "Je savais que ça allait être difficile"

Habsch a fait le point sur ses performances. "Le résultat d'aujourd'hui est conforme aux attentes", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas miraculeusement retrouvé ma forme. Je le savais déjà à l'avance. Aujourd'hui, je voulais surtout profiter de l'ambiance. J'étais en quelque sorte en mode touriste. En tant que sportif de haut niveau, il faut savoir accepter les moments plus difficiles. Je suis tout de même fier d'être ici au départ. Tout le monde ne peut pas être ici. Mais je n'étais clairement pas à mon meilleur niveau."

"On ne peut pas toujours choisir son moment. Les trois derniers mois ont été difficiles, je suis constamment fatigué. C'est vraiment dur. Mais je reste positif. On ne peut pas toujours gagner. Cela finira par s'améliorer. Je sortirai plus fort de cette expérience", a ajouté le champion du monde en titre et détenteur du record du monde (19.13) sur le 100 m dans sa catégorie.