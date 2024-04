Hand: la star danoise Mikkel Hansen annonce qu'il prendra sa retraite cet été

"Ma motivation est toujours là. La saison n'est pas terminée et il y a encore beaucoup à jouer", a-t-il ajouté, les larmes aux yeux avant d'assurer qu'il était "fantastique" d'avoir pris cette décision.

"J'attends avec impatience les prochains mois, j'essaierai d'en profiter le plus possible", a souligné l'arrière gauche, considéré comme l'un des plus grand joueurs de l'histoire du hand.

En sélection, Hansen affiche l'un des plus beaux palmarès du hand mondial avec un titre de champion d'Europe en 2012, celui de champion olympique en 2016 et trois triomphes aux championnats du monde en 2019, 2021 et 2023.