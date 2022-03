Hand: les Bleues veulent valider leur qualification à l'Euro-2022

Les handballeuses françaises sont de retour à la compétition trois mois après leur finale perdue au Mondial: les Bleues poursuivent les qualifications à l'Euro-2022, avec une double confrontation contre la Croatie jeudi à Koprivnica (18h00), puis à Toulouse dimanche (17h30).

Les Bleues, qui ont débuté leur campagne en octobre par des succès contre la République Tchèque (38-22) et l'Ukraine (28-25), sont premières de leur groupe et peuvent assurer leur qualification en cas de double succès face aux médaillées de bronze à l'Euro-2020.

"Nous étions toutes très contentes de nous retrouver. On a une bonne semaine de travail ensemble, avec la possibilité de se qualifier pour l'Euro", dit à l'AFP la demi-centre Estelle Nze Minko, 30 ans, une des joueuses les plus expérimentées d'un effectif très similaire à celui qui a remporté l'argent au Mondial-2021 à Granollers, septième podium sur les huit derniers tournois internationaux.

Certes, le sélectionneur Olivier Krumbholz veut tester de nouvelles choses: "C'est toujours le moment pour faire des essais, faire appel à des jeunes joueuses". Mais "on prendra toujours les meilleures, quoi qu'il arrive."

Seize des vingt finalistes de Granollers (Espagne) ont été rappelées. Manquent à l'appel Allison Pineau, Catherine Gabriel et Laura Flippes et Paulette Foppa (blessée). Alors qu'elles devaient revenir, Orlane Ahanda et Kalidiatou Niakaté se sont blessées et ont été remplacées par les pivots Sarah Bouktit et Oriane Ondono.

- "Concurrence féroce"-

Ces changements s'insèrent dans un "nouveau cycle" avec, en ligne de mire, des Jeux Olympiques à domicile en 2024. "On réattaque un cycle de trente mois, donc on travaille à la fois le court terme et le long terme. Tout le monde est motivé par rapport aux Jeux de 2024. Ça va faire une concurrence un peu féroce qu'on va arbitrer avec joie et avec plaisir", s'est réjoui Krumbholz.

La gardienne Cléopâtre Darleux se projette aussi et estime que la "préparation est globale". "On pense à long terme avec les Jeux, en ayant des axes de travail et des points d'amélioration précis", a-t-elle poursuivi.

L'objectif du rassemblement reste néanmoins la réussite de cette double confrontation face à la Croatie, comme le note la demi-centre Grâce Zaadi: "On sait que de grosses échéances arrivent et on a beaucoup d'ambition. Mais on n'y pense pas matin, midi et soir."

"On veut d'abord gagner ces deux matches avec la manière, assurer la qualification et aider ces jeunes joueuses à s'intégrer de la meilleure des façons, en s'appuyant sur leurs qualités", poursuit Zaadi.

Olivier Krumbholz, l'assure, il ne faut pas prendre ces deux rencontres à la légère. "Ce sont deux matches importants pour nous. On aimerait bien se détacher définitivement dans cette poule afin d'aborder avril (la dernière période de qualification, NDLR) sereinement."

"On sait que ça ne sera pas facile. Les Croates jouent bien et seront sûrement un peu revanchardes de la demi-finale du Championnat d'Europe 2020, où on les avait maltraitées (victoire 30-19, NDLR)", conclut-il.