Hand: les Bleus débutent l’Euro par un carton face à la Macédoine du Nord

Entrée réussie: les handballeurs français ont déroulé mercredi face à la Macédoine du Nord à Düsseldorf (39-29) en match d'ouverture de l'Euro, qu'ils espèrent reconquérir dix ans après leur dernier sacre et à six mois de JO de Paris-2024 à domicile.

L'ailier gauche Hugo Descat, sans échec face aux cages (7/7), a largement contribué à ce premier succès, notamment par ces deux buts en montée de balle dans le temps fort bleu ayant permis de renverser le léger avantage macédonien (de 8-10 à 12-10).

- "Prestation qui reste très aboutie" -

"Il y a des périodes où on a lâché trop de ballons et eu trop de déchets à mon goût. Mais, quand on regarde la prestation d'ensemble et le temps de jeu donné à tout le monde, on finit avec une prestation certes à améliorer mais qui reste très aboutie", juge "Gino" Gille.