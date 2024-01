Hand: les Bleus dorés de l'Euro accueillis en héros

Partager:

De l'or de l'Euro aux ors de la République: au lendemain de leur sacre continental, le quatrième de leur histoire, les handballeurs français ont retrouvé lundi l'Hexagone dans une euphorie intacte, toujours sur leur "nuage", et ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée. Après l'or européen reconquis en Allemagne, les Bleus doivent maintenant décrocher le plus beau métal à Paris dans six mois lors des JO-2024 (26 juillet - 11 août), comme l'a souligné le président de la République, louant la "leçon d'engagement sportif et mental" des hommes de Guillaume Gille.

Après leur victoire renversante en demi-finale vendredi face à la Suède, les Bleus sont venus à bout du Danemark, triple champion du monde en titre, en finale (33-31 a.p.) dimanche à Cologne, redevenant ainsi les maîtres de l'Europe, dix après leur précédent sacre dans la compétition. Désormais, "cap sur les JO-2024, le monde entier va vouloir venir à Paris pour vouloir vous battre et, vous, décrocher un nouveau titre", a lancé le chef de l'Etat à Nikola Karabatic et sa bande. "J'ai une confiance immense parce que vous détestez perdre et que les Bleus ont déjà fait le doublé olympique en 2008 et 2012, le coach (Guillaume Gille) était là, Nikola aussi", a ajouté Emmanuel Macron, six semaines après avoir accueilli l'équipe de France féminine, fraîchement sacrée championne du monde au Danemark.

Même après un onzième titre international, la légende vivante du hand Nikola Karabatic n'était "pas redescendu du nuage" quand il a mis le pied dans la capitale, à la mi-journée, sur les quais de la gare du Nord. - "Hyper fort" - Avant même leur acclamation un à un à la descente de leur train par une trentaine de supporters agitant quelques drapeaux, les Bleus avaient goûté leur popularité à bord du train.