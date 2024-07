Hand: les Bleus encore battus et inquiétants

Le lourd revers en ouverture face au Danemark (37-29), triple champion du monde en titre et candidat à la médaille d'or, pouvait être mis sur le compte d'un premier match, sa pression et ses perfections.

Pas le deuxième, avec un écart également important malgré la bonne performance de Vincent Gérard dans le but (10 arrêts à 24% de réussite), et face à un adversaire solide mais qui n'a rien de l'épouvantail danois.

Un peu plus de six mois après leur titre européen, et les Bleus sont derniers (0 pt) de leur poule avant d'affronter mercredi l’Égypte, avec l'obligation de l'emporter sous peine de vraiment se compliquer la course à la qualification pour les quarts de finale, que verront les quatre premiers de ce groupe B.

Ils aborderont cette partie face à adversaire coriace avec une somme de défauts à régler: défense, mises en place approximatives, dans le mauvais timing et avec de nombreuses pertes de balles, efficacité offensive. Pas grand chose n'a fonctionné face aux Norvégiens.