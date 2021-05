Hand: Nantes écarte Istres et se rapproche de Montpellier

Nantes écarte Istres et se rapproche de Montpellier dans la course à la 2e place du Championnat de FranceFRANCK FIFE

Les handballeurs nantais ont battu le mal classé Istres (33-26) dimanche lors de la 26e journée du championnat de France, ce qui leur permet de se rapprocher de Montpellier dans la course à la deuxième place, qualificative à la Ligue des champions.

Grâce à sa victoire, Nantes revient à quatre points des Héraultais (2es, 43 pts), accrochés 29-29 par Chambéry mercredi, à cinq journées de la fin. Le "H" (3e, 39 pts) n'attend plus qu'une défaite de leurs rivaux qui leur permettrait de revenir à deux points et d'envisager disputer une sorte de finale pour la Ligue des champions lors de la dernière journée du championnat, le 4 juin.

Encore faut-il que les Nantais réussissent de leur côté un sans-faute, et le match contre Istres, 14e et un point au-dessus de la zone de relégation, a montré qu'ils n'avaient pas le droit au relâchement.

Ils ont en effet peiné pour se détacher et ne menaient que d'un but à la mi-temps (13-12). La seconde période a toutefois rapidement tourné en leur faveur, et les Nantais se sont vite placés hors d'atteinte.

Le "H" peut désormais se concentrer sereinement sur la Ligue des champions, avec le quart de finale retour qui l'attend jeudi prochain contre les Hongrois de Veszprem. Les partenaires de Valero Rivera, sept buts en huit tentatives dimanche, ont battu 32-28 le mastodonte du handball européen lors du match aller à domicile.