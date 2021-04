Hand: Paris domine Montpellier et se dirige vers un septième titre de champion

Paris domine Montpellier et se dirige vers un 7e titre de championFRANCK FIFE

Les handballeurs du Paris SG ont dominé Montpellier 31 à 28 samedi soir à domicile dans leur salle de Coubertin, pour le choc de la Starligue, et se dirigent droit vers un septième titre consécutif de champions de France.

Les coéquipiers de Luka Karabatic ont signé leur 21e succès en autant de rencontres, série record en cours pour un club dans le championnat de France. Ils comptent six points d'avance sur Montpellier à neuf matches de la fin de la saison, et l'avantage des rencontres directes sur le MHB.

Les Parisiens disputeront encore deux matches de championnat avant la trêve internationale, à Toulouse mardi et contre Nantes cinq jours plus tard pour un nouveau choc de Starligue, alors que Montpellier disputera mardi soir son quart de finale retour de Ligue européenne (C2) à Berlin avant de recevoir Tremblay quatre jours plus tard.