Hand: quatorzième victoire en autant de rencontres pour les Parisiens en Starligue

Les handballeurs parisiens, sextuples champions de France en titre, ont remporté sans forcer un 14e succès en autant de rencontres de Championnat de France, en s'imposant contre Créteil 28 à 24, samedi en fin d'après-midi à Coubertin pour le compte de la 16e journée de Starligue.

Les joueurs de Raul Gonzalez caracolent en tête du Championnat avec 28 points, soit sept de plus qu'Aix (21 pts), qui compte toutefois deux matches de moins au compteur (12 contre 14), et huit de plus que Montpellier, qui se déplace à Saint-Raphaël en début de soirée pour son 13e match de la saison.

Les Parisiens recevront mercredi les Bélarusses de Brest à Coubertin pour la 11e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, et se déplaceront à Chartres samedi prochain en Championnat de France.