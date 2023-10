Handball: Allison Pineau prendra sa retraite en fin de saison

La handballeuse Allison Pineau, championne olympique et du monde avec les Bleues, prendra sa retraite à la fin de la saison, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux vendredi.

"Certes, ma carrière n'est pas encore terminée mais ce sera ma dernière saison, que je me souhaite la plus longue possible", a-t-elle écrit dans une publication au sujet de la sortie de son autobiographie.