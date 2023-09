Handball: Canayer, dernière page à Montpellier

"Quand tu fais 30 ans dans un club, le plus important c'est l'histoire humaine que tu as construite. Mais, à un moment donné, il faut être responsable et dire stop", a-t-il expliqué à Midi Libre et à l'Equipe.

Technicien respecté à l'autorité redoutée, il laisse derrière lui une oeuvre immense, inégalée dans son sport voire dans les sports collectifs français: il compte à son palmarès 42 trophées, dont 14 championnats (un record) et deux Ligues des champions (2003 et 2018), que le MHB est le seul club tricolore à avoir remportée.

Canayer, 62 ans, est aussi le seul entraîneur français à avoir soulevé la C1, la première fois neuf ans après son arrivée dans l'Hérault, en provenance du Paris-Asnières.