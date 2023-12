Hand/Mondial-2023: les Bleues ont vaincu le signe norvégien

Un petit exploit: l'équipe de France féminine de hand a enfin battu la Norvège en compétition, qui plus est chez elle à Trondheim dimanche (24-23), un succès qui lui permet de poursuivre son sans-faute au Mondial et d'avoir un quart de finale plus abordable.

Au lieu d'affronter les Pays-Bas, premiers du groupe IV, les Bleues, arrivées en tête de la poule II du tour principal devant la Norvège (10 pts contre 8) seront opposées à la surprise tchèque, mardi toujours à Trondheim.