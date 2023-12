Hand/Mondial-2023: Orlane Kanor, la canonnière des Bleues

Ses quatre buts contre la Norvège (24-23) ont été essentiels dans le petit exploit réalisé par l'équipe de France, qui restait sur trois défaites en compétition face aux Scandinaves et qui sera opposée mardi à Trondheim (Norvège) en quarts de finale à la République tchèque.

L'aérienne Orlane Kanor a repris son envol. Après avoir manqué les JO-2021 sur blessure, l'arrière gauche à l'impressionnante détente verticale et à "la maturation un peu tardive" s'affirme encore un peu plus, au Mondial de hand, comme la menace longue distance des Bleues.

"C'était génial, j'ai pris beaucoup de plaisir, eu des situations de shoots assez ouverts. J'ai vraiment pris mes responsabilités et ça m'a fait du bien. Les filles ont fait aussi en sorte que je puisse avoir ces solutions. Je vais bien et ça se passe bien", se réjouissait-elle devant la presse dans les couloir du Spektrum.

Le sélectionneur Olivier Krumbholz a également salué la performance de sa joueuse, de plus en plus importante dans son dispositif offensif après un Euro-2022 déjà en pente ascendante: la Guadeloupéenne de 26 ans est "le bras de l'équipe de France", le seul capable de décocher des flèches à neuf mètres ou plus.

Elle figure d'ailleurs parmi les meilleures joueuses de la compétition à longue distance (16 buts sur 25 tentatives), faisant planer une menace constante sur les défenses adverses: quand elle ne prend pas sa chance, elle oblige ces dernières à monter, ce qui peut libérer des espaces dans leur dos.