Hanne Claes accuse Doom d'être responsable de sa non-sélection dans le relais mixte aux JO

Le champion d'Europe du 400m aurait déclaré vouloir courir la finale uniquement "si une athlète féminine en particulier (Helena Ponette) faisait partie de l'équipe", selon Hanne Claes. "Cela signifiait que malgré que je sois plus rapide, j'étais pour l'essentiel exclue de l'équipe."

"Evidemment, j'étais extrêmement déçue et avoir connu ces montagnes russes émotionnelles m'a épuisé deux jours avant ma course individuelle (le 400m haies, ndlr)."

"Cette approche coercitive était blessante, irrespectueuse et peu dans la ligne de l'esprit olympique et des valeurs fondamentales soutenant toute équipe soudée", a encore estimé Hanne Claes.

Le règlement de l'épreuve n'autorisait qu'un changement parmi les quatre athlètes entre les séries et la finale. Il concernait Doom qui devait prendre la place de Kévin Borlée présent en séries.

Hanne Claes, 33 ans, avait battu son record personnel sur 400m avant les Jeux (51.28), devenant la 3e performeuse belge de tous les temps et la seconde plus rapide de l'année derrière Naomi Van Den Broeck (50.80). Ce qui devait lui valoir la sélection dans le relais 4x400m mixte. Helena Ponette avait couru en 51.51 avant les Jeux et 51.46 pendant ceux-ci.