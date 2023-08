Hanne Claes éliminée en demi-finales du 400m haies

Placée au couloir 9, Claes, 32 ans, a pris la septième place de la troisième demi-finale en 56.06, à bonne distance de son record de Belgique (54.33). L'Américaine Shamier Little a remporté cette course en 52.81, le meilleur temps de l'ensemble des demi-finalistes, devant l'athlète du Bahreïn Kemi Adekoya (53.39).

Les deux premières de chacune des trois demi-finales et les deux meilleurs chronos restants se hissent en finale, programmée jeudi (21h50). L'Américaine Dalilah Muhammad, championne du monde en 2019 et médaillée de bronze en 2022, troisième de la difficile deuxième demi-finale derrière la Néerlandaise Femke Bol (52.95) et la Jamaïcaine Andrenette Knight (53.72), est éliminée avec le neuvième temps total.