Hanne Claes loupe sa demi-finale: "Un black-out complet"

Elle aurait dû terminer à l'une des deux premières places ou réaliser le temps de 53.89 de l'Italienne Ayomide Folorunso, le second repêché parmi les concurrentes non qualifiées directement à l'une des deux premières places de leur course.

Celle qui fut 4e à l'Euro de Berlin, en 2018, avant de connaître de sérieux soucis aux tendons d'Achille, avait retrouvé la forme cette année. Son record de Belgique (54.33) à la Chaux-de-Fonds le 2 juillet, lui a d'ailleurs ouvert les portes des JO de Paris.

"Cette saison n'a pas été mauvaise, je ne peux pas me plaindre", a-t-elle reconnu avant de confirmer: "je vais disputer l'année prochaine ma dernière saison".