Hanne Claes, qualifiée en 400 haies: "La course mentale la plus difficile de ma vie"

Placée au couloir 1 de la 4e série (il y avait 9 concurrentes, contre 8 dans les autres séries) où figurait la grande favorite de la compétition Femke Bol, la Cheetah était la 3e performeuse de la saison dans sa course derrière la Néerlandaise (51.45) et Viktoriya Tkachuk (54.25). Elle a terminé 3e en 55.13 derrière Bol (53.39) et l'Ukranienne (55.05), réalisant le 18e temps de la journée.

"C'est un bon temps pour le couloir 1, qui rend les choses plus difficiles", a estimé Claes qui a ajouté: "ce fut la course mentale la plus difficile de ma carrière. A cause de la jambe d'appui dans le virage (très serré) et aussi de toutes les caméras qui sont positionnées juste à côté qui empêchent de voir le virage comme d'habitude. L'idée était d'être en contrôle pendant les 300 premiers mètres et de tout donner dans la dernière ligne droite et cela a réussi." De fait, cinquième à l'entrée, elle coupait la ligne en 3e position obtenant sa qualification directe.