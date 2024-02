Hanne Desmet 5e du 1000m à Gdansk après avoir chuté

Hanne Desmet s'est classée 5e et dernière de la finale A du 1000 mètres féminin dimanche à Gdansk en Pologne où se déroule la 5e et dernière manche de la Coupe du monde de shortrtack, le patinage de vitesse sur piste courte. La victoire est revenue à l'Américaine Kristen Santos-Griswold qui a devancé de 93/1000e la Sud-Coréenne Kim Gil-li. L'Américaine Corinne Stoddard a fini 3e à 234/1000e.

La Malinoise de 27 ans a franchi la ligne près de 30 secondes plus tard, après avoir été victime d'une chute, ayant touché les blocs qui marquent la piste. Elle occupait la 2e place à ce moment-là de la course derrière Santos-Griswold. Elle avait mené durant les quatre premiers tours de cette finale.

Engagés dans le 1000 mètres, Enzo Proost et Warre van Damme n'ont pas franchi le tour préliminaire.

Le relais masculin, Desmet, Dewagtere, Proost et van Damme, a été éliminé dès les quarts de finale en finissant 4e de sa course qui a vu le Canada, futur vainqueur, et la Pologne se qualifier.