Hanne Desmet 5e du 1000m à Gdansk

Hanne Desmet s'est classée 5e et dernière de la finale A du 1000 mètres féminin dimanche à Gdansk en Pologne où se déroule la 5e et dernière manche de la Coupe du monde de shortrtack, le patinage de vitesse sur piste courte. La victoire est revenue à l'Américaine Kristen Santos-Griswold qui a devancé de 93/1000e la Sud-Coréenne Kim Gil-li. L'Américaine Corinne Stoddard a fini 3e à 234/1000e. L'Anversoise a franchi la ligne près de 30 secondes plus tard.