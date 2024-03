Hanne Desmet éliminée en quarts de finale sur 500 m après une pénalité

Quelques minutes plus tôt, Desmet avait écopé d'une pénalité en finale du 1.500 m alors qu'elle avait franchi la ligne en deuxième position derrière la Sud-Coréenne Kim Gilli et devant l'Américaine Kristen Santos-Griswold.

Desmet a donc terminé en cinquième et dernière position de sa série remportée par la Néerlandaise Suzanne Schulting devant la Chinoise Ye Wang, l'Italienne Arianna Sighel et l'Américaine Julie Letai.

Dans le final, l'Anversoise n'a pas laissé assez de place à Santos-Griswold dans un virage. L'Américaine a dû ralentir pour éviter une chute. Par conséquent, Santos-Griswold remporte l'argent et sa compatriote Corinne Stoddard en profite pour monter sur le podium.

Plus tôt samedi, Stijn Desmet, le frère de Hanne, n'avait pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 1.500 m et les quarts de finale du 500 m, échouant aux repêchages sur les deux distances.

Tineke den Dulk (500 et 1.500m), Ward Pétré et Enzo Proost (1.500m) n'ont pas réussi non plus à se qualifier pour le tournoi principal. Desmet disputera encore les demi-finales du relais masculin samedi. Les Pays-Bas, la Pologne et le Kazakhstan sont les adversaires de la Belgique