Hanne Desmet et Stijn Desmet sur la piste courte de Rotterdam de vendredi à dimanche

D'autres Néerlandaises, Selma Poutsma et Suzanne Schulting, de retour après une longue période de blessure et titrée déjà à 10 reprises aux championnats du monde, feront office d'outsiders de même que la Canadienne Kim Boutin. Reste le point d'interrogation de la double championne olympique sur 500m, l'Italienne Arianna Fontana, qui n'a pas disputé d'épreuves de Coupe du monde cette saison.

En bronze sur cette distance au JO d'hiver 2022, Hanne Desmet, 27 ans, sort cependant une belle saison avec quatre victoires en Coupe du monde et une 4e place au classement du Crystal Trophy de la meilleure patineuse de la saison. Les grandes favorites seront la Sud-Coréenne Kim Gilli, 19 ans, meilleure patineuse de la saison, l'Américaine Kristen Santos-Griswold et la Néerlandaise Xandra Velzeboer, détentrice du record du monde sur 500m.

Stijn Desmet, 25 ans, doit composer lui avec les spécialistes de la piste courte venus de Corée du Sud et du Canada.

Trois Sud-Coréens et quatre Canadiens sont dans le top 7 des meilleurs patineurs de la saison. Park Ji Won, tenant du titre sur 1.000 et 1.500m, a reçu le Crystal Globes de la saison 2023/2024 Ses compatriotes Hwang Dae Heon, champion olympique sur 500m et Kim Gun Woo; les Canadiens Steven Dubois, William Dandjinou, Jordan Pierre-Gilles et Felix Roussel devraient aussi jouer les premiers rôles. Le champion du monde italien sur 500m, Pietro Sighel pourrait venir jouer les troubles-fêtes.

Des médailles seront attribuées sur 500, 1.000 et 1.500m, chez les messieurs et chez les dames, sur le 3.000m féminin et le 5.000m masculin aussi, ainsi que le relais mixte sur 2.000m.