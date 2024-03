Hanne Desmet passe sans problèmes sur ses distances, du boulot en plus pour Stijn Desmet

La patineuse belge sur piste courte, 27 ans, a remporté ses trois courses et se retrouve samedi en demi-finale sur 1.500m et en quarts de finale sur 500 et 1.000m.

Son frère, Stijn, doit passer de son côté par une course de repêchage samedi matin sur 1.500m après avoir pris la 3e place de sa série en quarts de finale vendredi. Il devra aussi passer par les repêchages sur 500m pour accéder là aux quarts de finale, stade auquel il s'est par contre directement qualifié sur 1.000m.