Hanne Desmet pénalisée à nouveau et disqualifiée en finale sur 1.000m

Le titre mondial est revenu à Santos-Griswold en 1:42.717, devant Kim (1:43.049) et l'Italienne Arianna Fontana (1:43.074). Visiblement blessée, Schulting a renoncé à mi-course et s'est effondrée en larmes au milieu de l'anneau.

Dans les derniers tours, Hanne Desmet est entrée en collision avec la Néerlandaise Suzanne Schulting. Cette dernière est tombée, et a entraîné dans sa chute l'Américaine Kristen Santos-Griswold et la Sud-Coréenne Kim Gilli. L'arbitre a décidé que la course devait être disputée à nouveau, sans Hanne Desmet.

Hanne Desmet conclut ses Mondiaux avec une troisième disqualification en autant de compétitions disputées. L'Anversoise avait été privée de la médaille d'argent sur 1.500m et éliminée en quarts de finale du 500m, à cause de pénalités aussi.

Stijn Desmet a quant à lui été éliminé en quarts de finale du 1.000m, dimanche. Adriaan Dewagtere a été éliminé en séries, après avoir atteint les quarts de finale du 500m.

Le frère d'Hanne n'était pas parvenu à passer les repêchages en 500m et en 1.500m, samedi. Avec le relais masculin aux côtés de Dewagtere, Ward Pétré et Warre Van Damme, il avait terminé 3e de la finale B. Le relais mixte (Stijn et Hanne Desmet, Ward Pétré et Tinneke den Dulk) avait remporté la finale B.