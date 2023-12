Hanne Desmet prend la 3e place sur 1.500m, le relais messieurs se pare aussi de bronze

Après avoir remporté le 1.000m samedi, Hanne Desmet a terminé à la 3e place du 1.500m de la quatrième des six manches de la Coupe du monde de shorttrack dimanche à Séoul en Corée du Sud. Le relais messieurs a également décroché la médaille de bronze sur le relais 5.000m.

Desmet, 27 ans, a signé un chrono de 2:24.283 pour la troisième place de la finale derrière la Sud-Coréenne Kim Gilli, lauréate en 2:23.746, et l'Américaine Kristen Santos-Griswold, 2e en 2:23.968.

Au classement général de la Coupe du monde, Desmet conforte sa 4e place avec 689 points, six de moins que la Néerlandaise Xandra Velzeboer, troisième. Kim Gilli est en tête avec 865 points devant Kristen Santos-Griswold, 2e avec 805 points.

Chez les messieurs, Stijn Desmet, le frère d'Hanne, a pris la 3e place de la finale B en 41.760 derrière le Canadien Félix Roussel (41.570) et le Sud-Coréen Daehon Hwang (41.662).

Qualifié pour la finale A, le relais messieurs, avec Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Warre Van Damme et Enzo Proost, a profité d'une pénalité infligée à l'Italie pour décrocher la médaille de bronze. Avec un chrono de 7:06.676, la Belgique termine derrière la Chine (7:05.762) et les Pays-Bas (7:05.951) et devant la Corée du Sud (7:13.805).