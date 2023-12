Hanne Desmet remporte le 1.000m à Séoul, le relais mixte gagne la finale B

En relais mixte, Hanne et Stijn Desmet, Tineke den Dulk et Adriaan Dewagtere ont remporté la finale B en 2:42.988. La Belgique a devancé la Pologne (2:43.676), le Japon (2:44.369) et l'Allemagne (2:47.205). Le relais messieurs, avec Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Warre Van Damme et Enzo Proost, s'est qualifié pour la finale A en terminant troisième de sa demi-finale en 7:23.737 après une pénalité infligée à la Hongrie qui avait défavorisé l'Italie, deuxième (7:21.869) derrière la Chine (7:13.388).

Lors des repêchages sur 1.500m, Tineke den Dulk, chez les dames, et Warre Van Damme, chez les messieurs, n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales prévues dimanche avec Hanne et Stijn Desmet. Enzo Proost n'a lui pas réussi à se qualifier pour les demi-finales sur 1.000m.