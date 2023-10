Hanne Desmet sans faute pour débuter sa Coupe du monde

Hanne Desmet a remporté ses séries sur le 1.000 et le 1.500 mètres à l'occasion de la première journée de la manche d'ouverture de la Coupe du monde de shorttrack, vendredi à Montréal. Dans la ville canadienne, son frère Stijn a obtenu une place en demi-finale grâce à sa 2e place sur 1.500 mètres, mais il a fini 3e sur le kilomètre et s'en remettra au repêchage.

Rino Vanhooren s'est qualifié sur les deux épreuves, profitant notamment des chutes de ses adversaires sur le 1.000 mètres. Tineke den Dulk a également poursuivi l'aventure sur le kilomètre. Le relais mixte, 1er de sa série après avoir craint la disqualification pour une touche de Stijn Desmet lors d'un dépassement, a obtenu une place en demi-finale, et le quatuor masculin s'est aussi hissé parmi les huit qualifiés.

Le sélectionneur national espère voir Hanne et Stijn Desmet se battre pour des médailles, après leur préparation estivale en Amérique du Nord. Concernant les autres, Ingmar Van Riel s'attend "à ce que tout le monde progresse ici." La journée a cependant été mitigée, avec Warre Van Damme dernier de sa série sur 1.000 mètres. Ward Pétré a chuté et Adriaan Dewagtere a écopé d'une pénalité. Enzo Proost a fini à la dernière place de sa série sur 1.500 mètres. Sur 500 mètres, Proost, Pétré, Dewagtere et Den Dulk ont également été trop courts.