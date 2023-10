Hanne et Stijn Desmet impatients de débuter la saison à Montréal, "à domicile"

La première manche de la Coupe du monde de shorttrack débutera le week-end prochain pour les patineurs Hanne et Stijn de Smet. Ceux-ci ne devront pas voyager loin puisque cette dernière aura lieu à Montréal, où ils s'entrainent depuis juin. La fratrie Desmet aura ainsi l'occasion de se situer, après son départ des Pays-Bas.

Hanne, 26 ans, et Stijn Desmet, 25 ans ont franchi l'Atlantique l'été dernier, car ils n'étaient plus, à long-terme, les bienvenus à Heerenveen, où ils ont pu s'entrainer avec la sélection néerlandaise pendant 5 ans. "C'était une période avec beaucoup de changements, mais nous avons réussi à bien nous entrainer", a déclaré Hanne. "Je vise les finales et un podium, tant sur les épreuves individuelles que sur les épreuves mixtes".

"Nous vivons dans une plus grande ville, et je préfère cela à Heerenveen", a poursuivi la médaillée de bronze sur 1000 mètres aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022. "Je pense que nous nous sommes tous les deux bien adaptés aux changements."