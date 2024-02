Hanne et Stijn Desmet poursuivent leur parcours, le relais messieurs éliminés

Hanne et Stijn Desmet n'ont pas commis de fautes, vendredi à Gdansk (Pologne), lors de la première journée de la dernière épreuve de la saison de la Coupe du monde de shorttrack. Hanne Desmet disputera samedi les quarts de finale du 500 et du 1.000 mètres et son frère Stijn s'est qualifié pour les demi-finales du 1.500 mètres et les quarts de finale du 500 mètres.

En relais, le quatuor mixte, composé des Desmet et de den Dulk et Dewagtere, a terminé deuxième derrière la Chine et devant le Japon et la Grande-Bretagne. Il disputera les demi-finales face à l'Italie, le Canada et les États-Unis. Les messieurs (Desmet, Dewagtere, Proost et Van Damme) ont terminé quatrièmes des quarts de finale derrière le Canada, la Pologne et la France et sont éliminés.