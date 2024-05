Hannes Van Duysen 10e des qualifications de bloc à Shanghaï

Hannes Van Duysen a pris la 10e place des qualifications de l'épreuve de bloc (boulder) du tournoi de qualification olympique (TQO) d'escalade, jeudi à Shanghaï en Chine. Il a obtenu 64.4 points. Le Sud-Coréen Dohyun Lee a terminé en tête au Huangpu Riverside avec 84.9 points. Simon Lorenzi a terminé 22e (43.9) et Nicolas Collin 24e (43.6).

Les qualifications de l'épreuve de difficulté (lead) se dérouleront vendredi. Les demi-finales de bloc et difficulté auront lieu samedi et les finales dimanche.

Chaque épreuve (bloc et difficulté) peut rapporter un maximum de 50 points. Le classement final est établi par addition des points dans chacune des deux épreuves.

Le rendez-vous de Shanghaï, qui s'achève dimanche, constitue, avec Budapest (20-23 juin), un des deux TQO. À l'issue de ceux-ci, dix athlètes obtiendront leur ticket olympique.

Vingt grimpeurs et vingt grimpeuses disputeront la nouvelle épreuve qui combine bloc et difficulté aux JO de Paris avec un maximum de deux athlètes par nation. L'épreuve de vitesse réunira quatorze hommes et autant de femmes cet été au Bourget.