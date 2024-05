Hannes Van Duysen "extrêmement satisfait" de sa prestation à Shanghai sur la route des JO

"Hannes a montré qu'il pouvait prester au plus haut niveau", a commenté de son côté sa coach Liselotte De Bruyn. "Sa persévérance et sa concentration sont sans précédent. Nous sommes fiers de ce qu'il a accompli ici à Shanghai et sommes convaincus qu'un billet pour les Jeux Olympiques est possible".

Hannes Van Duysen avait réussi à se hisser sur la troisième marche du podium dans l'épreuve de bloc (boulder) de la manche d'ouverture de la Coupe du monde d'escalade le 10 avril à Keqiao en Chine.

C'était son deuxième podium à ce niveau après une deuxième place à Hachioji au Japon l'an dernier, dans une épreuve de blocs aussi.