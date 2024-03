Hans Vanwijn et l'Hapoel Holon s'imposent à l'AEK Athène au terme de trois prolongations

Près de trois heures sur le parquet et trois prolongations, c'est ce qu'il aura fallu à Hans Vanwijn et son club israélien de l'Hapoel Holon pour finalement s'imposer (108-112) en déplacement chez les Grecs de l'AEK Athènes ce mardi à l'occasion de la quatrième journée du Top 16 de la Ligue des Champions de basket, dans le groupe L. Grâce à ce succès acquis de haute lutte, Holon conserve une chance de qualification pour les quarts de finale. Les Israéliens occupent la 3e place du groupe devant Athènes et comptent désormais 6 points (2 succès) au classement provisoire. Murcie et Patras comptent 7 points.