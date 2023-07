Hans Vanwijn reste en France mais jouera à Gravelines-Dunkerque

Hans Vanwijn, 28 ans, 2m08, en sera à son troisième club en France après des passages à Dijon et à Nanterre, qui n'a donc pas voulu le conserver après plusieurs épisodes de blessures. Le BCM a été coaché déjà par Serge Crevecoeur et a vu d'autres joueurs belges dans ses rangs comme Mathias Desaever, Khalid Boukichou et Quentin Serron.

L'Anversois, joueur belge de l'année en 2019 et 2020, retrouve à Gravelines le coach qui l'avait fait venir à Dijon: Laurent Legname.